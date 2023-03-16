Перевозчика для доставки горожан на кладбища ищут в Самаре

До кладбищ в 2023 году будут курсировать 8 автобусных маршрутов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре приступили к поиску перевозчика, который займется доставкой горожан на кладбища. Заказчиком выступает департамент транспорта. Власти готовы направить на эти цели чуть более 5 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Выполнять перевозки до кладбищ нужно будет в определенные даты – в День Победы и дни религиозных праздников (Пасха, Красная Горка, Радоница, Троицкая родительская суббота). Это 16, 23 и 25 апреля, 9 мая и 3 июня 2023 года.

В эти дни будут курсировать восемь автобусных маршрутов. Среди них: № 4к «п. Управленческий - кладбище «Лесное», № 27к «площадь Кирова - кладбище «Зубчаниновское», № 36д «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное», № 36ю трасса Самара - Оренбург (кладбище «Южное») - кладбище «Рубежное», № 63э «А/с «Аврора» - кладбище «Рубежное», № 67к «п. Мехзавод - кладбище «Лесное», № 77д «Хлебная площадь - Стромиловское шоссе (кладбище «Южное») и № 129э «А/с «Аврора» - Южно-обводная дорога (кладбище «Южное»).

Итоги электронного аукциона по выбору подрядчика подведут 3 апреля 2023 года.

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