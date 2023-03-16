В Самаре обвалился асфальт на улице Промышленности

В областной столице произошел обвал. Фото: скриншот видео

В Самаре местные жители поделились кадрами последствия обвала асфальта на улице Промышленности. Видео опубликовал городской блогер Евгений Щекин на своей официальной странице.

Судя по опубликованным кадрам, прямо на проезжей части появилась огромная дыра. Автомобили объезжают обвал. О причинах происшествия пока неизвестно. В комментариях пользователи отмечают, что сталкиваются с такими промоинами ежедневно.

Также очевидцы предполагают, что проблема может заключаться в талой воде и грунтовых водах. Напомним, в регионе паводок начался на 20 дней раньше срока.

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