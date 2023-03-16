Почти 27 млрд рублей направят на строительство межвузовского кампуса в Самаре

Первая очередь проекта планируется к сдаче в 4-ом квартале 2026 года. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области на строительство международного межвузовского кампуса, рассчитанного на пять тысяч мест, планируется направить почти 27 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По нормативным ценам строительства сумма составляет 26,9 миллиардов рублей, но она будет окончательно уточнена в большую или меньшую сторону после прохождения экспертизы проекта. Из этих денег 16,2 млрд рублей – федеральные средства, 1,8 млрд рублей – из регионального бюджета, а 8,9 млрд рублей – частные инвестиции.

Проект обсуждался 16 марта во время рабочего визита полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова. Отмечается, что кампус рассчитан на 5 тысяч мест IT-направления в связке с авиакосмическими, автомобильными, медицинскими, строительными и другими специальностями.

В дальнейшем предусмотрена также возможность расширения еще на 3 тысячи мест. Кампус будет построен на территории рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена», ее уже подготовили к строительству. Первая очередь проекта планируется к сдаче в 4-ом квартале 2026 года.

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