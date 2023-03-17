Игорь Комаров и Дмитрий Азаров оценили ход строительства станции метро «Театральная» в Самаре

Полпред президента в ПФО и губернатор проверили ход работ на ул. Галактионовской Фото: правительство Самарской области

В четверг, 16 марта 2023 года, полпред президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Дмитрий Азаров посетили стройплощадку станции метро «Театральная» в Самаре. Они оценили ход работ.

Новая станция появится на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской. Выходы с нее сделают в районе театра оперы и балета. Построить «Театральную» планируется в сжатые сроки, сдача намечена на 2024 год.

Сейчас рабочие монтируют на улице Галактионовской тоннелепроходческий комплекс. Он будет готов к работе к 15 апреля 2023 года. Его скорость составит около 250 метров в месяц. Второй щит смонтируют на улице Полевой в мае. Оба тоннеля должны завершить в январе 2024 года, а строительство станции — в марте. После этого в течение полугода будут вестись пуско-наладочные работы. По словам подрядчика, первый поезд может поехать до «Театральной» уже в октябре 2024 года.

Напомним, на строительство новой станции метро Самарская область получила инфраструктурный кредит в 10,4 млрд рублей. «Театральная» позволит связать Кировский, Промышленный и Советский районы с историческим центром города. По оценкам экспертов, новая станция увеличит пассажиропоток на 30%.

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