«Крылья Советов» сыграют в Самаре контрольный матч со сборной Медиалиги 24 марта

У "Крыльев" уже есть опыт игры с командой Медиалиги. Фото: ПФК "Крылья Советов"

В Самаре 24 марта планируется проведение товарищеского футбольного матча между «Крыльями Советов» и сборной Медиалиги. Об этом сообщил портал Rusfootball.info.

- Точное место и проведения этого матча пока обсуждается, конкретная информация появится позднее, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в ПФК «Крылья Советов».

Ранее, в апреле 2021 года, «Крылья» уже проводили матч с командой Медиалиги - «Амкалом» на стадионе «Солидарность Арена».

В чемпионате и Кубке России в это время будет пауза, связанная с товарищескими матчами национальной сборной России. Подопечные Валерия Карпина, в числе которых и капитан «Крыльев» Александр Солдатенков, проведут игры со сборными Ирана и Ирака.

Паузе будет предшествовать очередной тур первенства, в рамках которого «Крылья Советов» 19 марта примут в Самаре «Ахмат» из Грозного.