В мэрии Самары назвали условия для отключения отопления в 2023 году

Отопление отключат, если среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней будет держаться выше 8 градусов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Самаре установилась теплая погода, из-за чего в квартирах стало заметно жарче. В итоге многие жители раскрыли окна и начали отапливать улицу. В администрации Самары рассказали, при каких условиях могут отключить отопление в домах.

По данным мэрии, основанием является теплая погода, которая сохраняется в течение нескольких суток и днем, и в ночные часы. Как правило, отопление отключают, когда среднесуточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов и выше на протяжении как минимум пяти дней.

Напомним, в 2022 году отключать отопление в домах Самары начали 22 апреля. В этом году это может произойти раньше, поскольку уже в марте среднемесячная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше многолетних значений.

Отметим, после отключения тепла в городе начнется нелюбимая самарцами пора — гидравлические испытания. Сети будут проверять повышенным давлением, чтобы выявить слабые места. На это время горячая вода в домах горожан будет отключена.

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