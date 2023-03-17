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НовостиПроисшествия17 марта 2023 11:54

Прокуратура проверит сообщения об отравлении газом школьников в Тольятти

Первую помощь подросткам не оказали
Ирина СИНЕГУБОВА
По результатам проверки будет дана оценка действиями ответственных должностных лиц школы.

По результатам проверки будет дана оценка действиями ответственных должностных лиц школы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В соцсетях появилась информация, что 15 марта 2023 года в тольяттинской школе № 41 дети были отравлены неизвестным газом. Прокуратура Самарской области организовала проверку.

— По предварительной информации, одним из учащихся в помещении школы в присутствии других детей был распылен газовый баллончик, — сообщили в прокуратуре региона.

Из публикации следует, что ученикам не была оказана первая помощь, уведомления в соответствующие органы и учреждения здравоохранения не направлялись. Также отмечается, что у школьников были ожоги слизистой, рвота и другие симптомы отравления.

По результатам прокурорской проверки будет решен вопрос о мерах реагирования и правоохранители дадут оценку действиями ответственных должностных лиц школы.

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