Прокуратура проверит сообщения об отравлении газом школьников в Тольятти

По результатам проверки будет дана оценка действиями ответственных должностных лиц школы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В соцсетях появилась информация, что 15 марта 2023 года в тольяттинской школе № 41 дети были отравлены неизвестным газом. Прокуратура Самарской области организовала проверку.
— По предварительной информации, одним из учащихся в помещении школы в присутствии других детей был распылен газовый баллончик, — сообщили в прокуратуре региона.
Из публикации следует, что ученикам не была оказана первая помощь, уведомления в соответствующие органы и учреждения здравоохранения не направлялись. Также отмечается, что у школьников были ожоги слизистой, рвота и другие симптомы отравления.
По результатам прокурорской проверки будет решен вопрос о мерах реагирования и правоохранители дадут оценку действиями ответственных должностных лиц школы.
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