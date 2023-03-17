Мэрия Самары согласовала установку в городе первого в мире памятника кухонной газовой плите

Первые газовые плиты появились в самарских квартирах в 1948 году / Фото: СВГК

Администрация городского округа Самара выпустила постановление, разрешающее установку скульптурной композиции, посвященной 75-летию начала массовой газификации города. С инициативой создания такой скульптуры выступили ветераны газовой отрасли и коллектив Средневолжской газовой компании.

По итогам открытого конкурса идей, проведенного СВГК, было решено, что центром будущей композиции станет газовая плита как образ современного семейного очага нескольких поколений. Автором композиции выступит скульптор Карэн Саркисов, известный горожанам прежде всего как создатель памятника основателю Самары князю Григорию Засекину.

Первые газовые плиты появились в самарских квартирах в 1948 году. В последующие годы газовая плита сделала более комфортной жизнь миллионов людей.

Предполагается, что памятник газовой плите будет установлен уже в 2023 году в самарском парке имени Юрия Гагарина.

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