В Самарской области горе-мать попала под статью за истязание дочери-подростка

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Борского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении еще одной горе-матери. Жительницу села Петровка Борского района подозревают в истязании дочери-подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По версии следствия, женщина жестоко обращалась со своим ребенком с июля по октябрь 2022 года. Она систематически причиняла 14-летней девочке физические и психические страдания — регулярно наносила ей побои.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание заведомо несовершеннолетнего лица». Ее санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Помогают им в этом сотрудники подразделения ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, недавно в жестоком обращении с детьми уличили 45-летнюю жительницу Самары. Мать-алкоголичка не занималась воспитанием 12-летнего сына и 7-летней дочери. Кроме того, женщина морила их голодом. Теперь ребята живут отдельно от нее.

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