Механизированный комплекс для проходки тоннеля метро собирают на Галактионовской в Самаре

Скорость проходки щита составит около 250 метров в месяц Фото: правительство Самарской области

В Самаре строители станции метро «Театральная» приступили к важному этапу. Они начали собирать тоннелепроходческий механизированный комплекс, который еще называют щитом. Работы идут на улице Галактионовской. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Комплекс монтируют с помощью специального высокотоннажного крана. Параллельно с этими работами идет монтаж рельсошпальной решетки для вагонеток, на которых будут вывозить грунт из тоннеля. По словам главы подрядной организации Вячеслава Сонина, щит будет готов к началу проходки 15 апреля 2023 года. Его скорость составит около 250 метров в месяц. Второй щит, который запустят со стороны улицы Полевой, планируется собрать в мае.

Завершить оба тоннеля должны в январе 2024 года. На март намечено окончание строительства станции метро. После этого в течение шести месяцев будут идти пуско-наладочные работы. Первый поезд до «Театральной» могут пустить уже в октябре 2024 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал