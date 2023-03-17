В Самарской области был превышен абсолютный температурный максимум 17 марта 2023 года

В регион пришла весна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области погода не перестает удивлять местных жителей. В регионе был превышен абсолютный температурный максимум 17 марта 2023 года.

Согласно данным ФГБУ «Приволжское УГМС», специалисты отмечают экстремально-высокие температуры воздуха для первого месяца весны. В регионе зафиксировали 9,9 градусов, что на 3,2 градуса больше, чем в предыдущий год. Несмотря на повышение температуры, уже завтра столбик термометра опустить до 0 градусов.

Напомним, помимо резких перепадов температур, самарцев предупредили о надвигающейся магнитной буре. Она накроет областную столицу 25 марта 2023 года.

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