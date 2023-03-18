Дмитрий Азаров поздравил самарцев с годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя

В честь годовщины по всей Самарской области прошли праздничные мероприятия Фото: правительство Самарской области

18 марта 2023 года исполнилось 9 лет со дня воссоединения с Россией Крыма и Севастополя. В честь значимого события по всей Самарской области прошли праздничные мероприятия. В Самаре основное торжество развернулось на площади Славы – в частности, здесь состоялась акция по плетению маскировочных сетей для бойцов СВО.

– Мы сплотились со всей страной вместе для того, чтобы помогать тем, кто защищает нашу Родину. Потому что многие люди хотят помочь, и сегодня здесь предоставлена такая возможность. Жители и волонтеры изготовят сети, которые в дальнейшем отправятся в зону спецоперации, – поделилась волонтер Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» Светлана Ромаданова.

В этот день самарцы также приняли участие в автопробеге и посетили митинг-концерт «Крымская весна». Участие в нем принял и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

– Сегодня мы вместе. Я поздравляю вас с замечательным праздником – 9-летием Крымской весны. 9 лет назад наша страна впервые в XXI веке решила противостоять агрессии Запада. Мы обеспечили возможность нашим соотечественникам проявить свою волю, провести референдум. Они приняли решение и вернулись в родную гавань, в Россию, – обратился к землякам Дмитрий Азаров.

Глава региона также поблагодарил жителей губернии за патриотизм, отзывчивость и помощь защитникам Отечества. Он отметил, что общими силами россияне способны вернуть мирную жизнь на Донбассе.

– Я горжусь нашими защитниками Отечества, которые с честью несут свой долг перед Родиной. Я преклоняюсь перед матерями, женами, сестрами, дочерями бойцов. Я уверен, что мы вместе сделаем все, чтобы помочь семьям военных, – подчеркнул губернатор.

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