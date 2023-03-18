В Тольятти «Лада Калина» улетела с дороги и опрокинулась

Авария произошла рано утром 17 марта Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 17 марта 2023 года, в Самарской области произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. Водитель легковушки вылетел в кювет. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Согласно материалам ГИБДД, авария случилась в 4:50 в Тольятти. 38-летний водитель «Лада Калина» ехал по Лесопарковому шоссе и в районе дома №26 съехал с дороги. Машина оказалась в кювете, после чего перевернулась.

В результате происшествия пострадал сам водитель – его госпитализировали с места ДТП. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, еще одна авария произошла 17 марта в Сызрани. Там мужчина сбил двух детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

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