Принять участие в мастер-классе могли все желающие
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Мастер-класс по плетению маскировочных сетей провели на площади Славы в Самаре 18 марта 2023 года. В акции приняли участие десятки горожан.
Народная акция по плетению маскировочных сетей «#СвоихНеБросаем» стала частью мероприятий в честь годовщины воссоединения Крыма и России. На площади Славы расставили 18 столов, на которых были установлены станки. Попробовать свои силы в плетении семьей могли все желающие.
– Мы присоединились к плетению маскировочных сетей в феврале, – рассказала волонтер Победы Светлана Ромаданова. - Все изделия отправляем в зону СВО. Сегодня провели мастер-класс для жителей нашего города – вместе с ними сплели сети для наших бойцов
В мероприятии приняли участие десятки самарцев, среди них – глава региона.
Также 18 марта в Самаре прошли автопробег и праздничный концерт.