Принять участие в мастер-классе могли все желающие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мастер-класс по плетению маскировочных сетей провели на площади Славы в Самаре 18 марта 2023 года. В акции приняли участие десятки горожан.

Народная акция по плетению маскировочных сетей «#СвоихНеБросаем» стала частью мероприятий в честь годовщины воссоединения Крыма и России. На площади Славы расставили 18 столов, на которых были установлены станки. Попробовать свои силы в плетении семьей могли все желающие.

– Мы присоединились к плетению маскировочных сетей в феврале, – рассказала волонтер Победы Светлана Ромаданова. - Все изделия отправляем в зону СВО. Сегодня провели мастер-класс для жителей нашего города – вместе с ними сплели сети для наших бойцов

В мероприятии приняли участие десятки самарцев, среди них – глава региона.

Также 18 марта в Самаре прошли автопробег и праздничный концерт.