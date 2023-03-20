Движение трамваев по улице Ново-Садовой восстановили в Самаре

Около часа понадобилось специалистам для устранения сбоя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре примерно в 08:42 восстановили движение трамваев по улице Ново-Садовой. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

Напомним, рано утром 20 марта в 7:28 встало движение трамваев в направлении «в город». Как рассказали «КП-Самара», причина была в неполадках с контактной сетью.

Около часа понадобилось специалистам для устранения сбоя. На месте работали ответственные службы. Теперь трамваи ходят в привычном режиме, и самарцы могут смело садиться на них, не боясь опоздать на работу.

Для уточнения актуальной информации по общественному транспорту можно звонить по телефону: 8(846) 2077011.

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