Сотрудник департамента охоты и рыболовства Самарской области погиб в зоне СВО

Прощание с Иваном Савиным пройдет в Ставропольском районе 21 марта / Фото: vk.com/depohota63

Стало известно еще об одном чиновнике Самарской области, который скончался в ходе боевых действий в зоне проведения СВО. Это сотрудник департамента охоты и рыболовства Иван Савин. До ухода на передовую он занимал должность ведущего специалиста управления контрольно-надзорной деятельности.

- Иван Савин погиб 6 марта 2023 году в зоне проведения специальной военной операции. Он скончался на 41-м году жизни. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память об Иване Николаевиче сохранится в наших сердцах навсегда, - говорится в сообщении департамента.

Коллеги запомнили Ивана Савина как отзывчивого, чуткого и неравнодушного к чужим проблемам человека. По их словам, он был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и трудолюбивым сотрудником.

Прощание с Иваном Савиным состоится во вторник, 21 марта 2023 года, в сельском поселении Сосновый Солонец Ставропольского района. Церемония пройдет в местном доме культуры на улице Куйбышева, 36.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования всем тем, кто знал Ивана Савина.

Напомним, ранее в ходе СВО погиб сотрудник министерства лесного хозяйства Самарской области Александр Потапов. Он работал главным специалистом управления государственного лесного и пожарного надзора по Красноярскому лесничеству.

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