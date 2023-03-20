Глава СКР заинтересовался ситуацией, где скорая не смогла проехать к пациенту из-за затопления моста под Самарой

Для транспортировки больного пришлось задействовать спасателей и лодку Фото: ПСС Самарской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с подтоплением моста в деревне Малиновый Куст Красноярского района. Из-за того, что сооружение ушло под воду, машина скорой помощи не смогла проехать к пациенту.

Все случилось 17 марта 2023 года. Жителю Малинового Куста – 59-летнему сельчанину – понадобилась срочная помощь медиков. Ему вызвали скорую, но она не смогла проехать к дому мужчины. Единственная дорога по низководному мосту через реку Кондурчу оказалась затоплена талыми водами. Пришлось прибегнуть к помощи спасателей, которые доставили больного к врачам на лодке.

В СУ СК по Самарской области начали проверку по факту неприятия мер по обеспечению надлежащего транспортного сообщения с населенным пунктом. Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Марату Галиханову представить доклад о ходе и результатах разбирательств. Как сообщили в информационном центре СК России, ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

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