Власти внесли изменения в проект реконструкции улицы 22 Партсъезда в Самаре

Улицу планируется обновить на участке от Солнечной до проспекта Кирова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары внесли корректировку в проект реконструкции улицы 22 Партсъезда. Соответствующее распоряжение в понедельник, 20 марта, появилось на официальном сайте мэрии.

Согласно документации, площадь участка реконструкции будет увеличена. Ранее этот показатель был равен 6,71 Га, теперь – 7,71 Га.

Напомним, реконструкция улицы 22 Партсъезда будет выполнена на участке от улицы Солнечной до проспекта Кирова. Строительство займет два этапа. Первая очередь 505 метров — от улицы Ново-Садовой до Московского шоссе, вторая очередь 184 метра — от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской.

После работ дорога станет четырехполосной. Здесь появится освещение, сеть ливневой канализации, тротуары, парковки.

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