Стало известно, сколько денег самарцы потратили на похороны

Почти 140 млн рублей потратили жители региона на похороны за первый месяц 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько денег потратили жители Самарской области на ритуальные услуги за январь 2023 года. По данным Самарастата, эта сумма составила 138,7 млн рублей. По сравнению с декабрем 2022-го рост составил 113,4%, а с январем – 104,6%.

Напомним, в 2023 году в Самаре увеличилась стоимость похоронных услуг, которые предоставляют по гарантированному перечню. В общей сложности рост составил примерно на 800 рублей. Теперь цены на «бесплатные» похороны составляют 7 793 рубля.

По информации Самарастата, в 2022 году в регионе умерли 44 876 человек, в том числе 127 детей в возрасте до одного года. Это на 12 882 человека меньше, чем годом ранее.

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