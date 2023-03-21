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НовостиОбщество21 марта 2023 7:36

Стало известно, сколько денег самарцы потратили на похороны

Публикуем данные Самарастата за январь 2023 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Почти 140 млн рублей потратили жители региона на похороны за первый месяц 2023 года

Почти 140 млн рублей потратили жители региона на похороны за первый месяц 2023 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько денег потратили жители Самарской области на ритуальные услуги за январь 2023 года. По данным Самарастата, эта сумма составила 138,7 млн рублей. По сравнению с декабрем 2022-го рост составил 113,4%, а с январем – 104,6%.

Напомним, в 2023 году в Самаре увеличилась стоимость похоронных услуг, которые предоставляют по гарантированному перечню. В общей сложности рост составил примерно на 800 рублей. Теперь цены на «бесплатные» похороны составляют 7 793 рубля.

По информации Самарастата, в 2022 году в регионе умерли 44 876 человек, в том числе 127 детей в возрасте до одного года. Это на 12 882 человека меньше, чем годом ранее.

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