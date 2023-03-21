В Самарской области ООО «СКК» заподозрили в неправомерном проведении торгов

Сейчас в ситуации разбирается антимонопольная служба

ООО «Сервисная коммунальная компания» оказалось в центре внимания УФАС Самарской области. Служба заподозрила компанию в нарушении Закона о закупках. Информацию сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

Выяснилось, что 17 марта «СКК» объявила аукцион на проведение работ по ремонту многоквартирных домов в Сергиевском районе. На торги поступило три заявки, однако одна из них была отклонена. Причина – отсутствие документов, подтверждающих наличие опыта по ремонту подъездов.

– В связи с этим предпринимателю было отказано в допуске к участию в торгах. При этом представление документов, подтверждающих опыт участника закупки, законом не предусмотрено, – пояснили в УФАС Самарской области.

Предприниматель подал жалобу, которую служба признала обоснованной. Правда, предписание было решено не выдавать, поскольку нарушение не повлияло на исход закупки. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного производства.

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