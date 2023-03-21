В Самаре традиционно угнали льдину на Волге в марте 2023 года

Участники угона льдины были одеты в сухие гидрокостюмы и спасательные жилеты. Фото: Марина Скворцова

В воскресенье, 19 марта 2023 года, в Самары прошел уже ставший традиционным угон льдины на Волге. В этом году он состоялся в третий раз за все время существования.

— Можно назвать его каноническим, так как в этом году нам не пришлось отпиливать льдину от берега бензопилами, как мы делали в прошлом году. Подходящая по размерам льдина была найдена на фарватере, — рассказали активисты.

Любители САП-серфинга и каякеры доплыли на ней со спуска Лейтенанта Шмидта до острова напротив Ладьи, где необычное открытие водного сезона завершилось праздничным шашлыком.

В заплыве участвовало больше 10 человек. Участники угона льдины были одеты в сухие гидрокостюмы и спасательные жилеты. К энтузиастам приезжали и спасатели, которые убедились в безопасности затеи, пожелали хорошего сплава и уехали.

Напомним, в первый год проведения заплыва МЧС прибыло к активистам на воздушной подушке и отшвартовало льдину к берегу. А во второй раз в числе похитителей льдины оказалась даже собака.

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