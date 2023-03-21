Музыкальный фестиваль «САМ.ФЕСТ» вновь пройдет в Самаре в июне 2023 года

Гранд-финал фестиваля пройдет в Самаре в День России / Фото: департамент информполитики администрации губернатора Самарской области

Летом 2023 года в Самаре во второй раз пройдет музыкальный фестиваль «САМ.ФЕСТ». Он объединит талантливых и самобытных артистов со всех уголков России, которые сами пишут стихи и музыку. Проект реализуют с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив при поддержке правительства Самарской области.

В этом году фестиваль пройдет в новом формате: 10 и 11 июня состоятся концерты отборочных туров конкурса, а в День России, 12 июня, - Гранд-финал с участием трех финалистов и крупнейших звезд отечественной эстрады. Вход для зрителей, как и в 2022 году, будет свободный.

Ведущей мероприятия станет Яна Чурикова. Специальными гостями фестиваля станут МакSим, Гарик Сукачев, Ramil’, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, а также победители прошлого «САМ.ФЕСТа» - группа «Двадцать». Композиции всех финалистов проекта попадут в специальный сборник. Тот, кто займет первое место, получит шанс записать и выпустить на всех цифровых площадках собственный альбом. Поддержку в этом окажет известный саундпродюсер Андрей Самсонов.

Чтобы подать заявку, нужно записать видео с отрывком своей песни и выложить его в ВК с хештегом #самконкурс2023. В финал выйдут 14 участников. Четыре места вне конкурса достанутся жителям новых регионов. Более подробно узнать о фестивале можно здесь.

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