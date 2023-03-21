Самарцы пожаловались на новый ручей по улице Калинина

Горожане жалуются на новый ручей. Фото: "Вся Самара с колес"

В Самаре весна не перестанет удивлять местных жителей. Горожане показали последствия перепада температуры.

В регионе раньше времени начался паводок. По всей области жители делятся кадрами потопов из-за талых вод. В областной столице горожане пожаловались на новый ручей по улице Калинина. Очевидцы отмечают, что воду не откачивают около 5 дней. «Ручей» стекает на улицу Вольскую. О причине потопа пока неизвестно.

Напомним, в регионе рассказали, когда придет настоящее тепло. Уже совсем скоро жители смогут забыть о зимней одежду и насладиться солнцем.

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