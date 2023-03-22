В Самарской области зарегистрировали первый природный пожар в марте 2023 года

К счастью, пожарным удалось оперативно справиться с огнем Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Снег еще не успел растаять полностью, а в Самарской области уже начался пал сухой травы. Из-за этого в регионе произошел первый в 2023 году природный пожар. Информацию сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло на территории Шигонского района с 17 на 18 марта 2023 года. Огонь охватил участок площадью 0,015 Га. На месте работали пожарные службы. К счастью, пожар был оперативно ликвидирован.

Помимо этого, в марте текущего года в Самарской области были зарегистрированы 3 термические точки, 2 из них оказались подтверждены. В региональном ГУ МЧС напоминают, что палы сухой травы нередко приводят к лесным пожарам. Специалисты просят жителей отказаться от проведения данной процедуры.

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