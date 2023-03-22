В Самаре простились с героически погибшим в ходе СВО бойцом

Глава Октябрьского района Самары выразил соболезнования семье павшего героя / Фото: vk.com/radko_s_o

Во вторник, 21 марта 2023 года, в Самаре проводили в последний путь Артема Тузова. Он героически погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Октябрьского района Сергей Радько.

- Артем Тузов мужественно сражался за мир и за свою Родину, самоотверженно боролся за будущее своей семьи и народа. Глубокие соболезнования родным и близким героя. Вечная память защитнику, - написал чиновник.

Проститься с самарцем пришли родные и друзья, товарищи по работе и сослуживцы. В последний путь павшего бойца проводили со всеми воинскими почестями. Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования всем, кто знал Артема Тузова.

Напомним, накануне в Самарской области простились и с Иваном Савиным. До ухода на передовую он работал в департаменте охоты и рыболовства региона. Занимал пост ведущего специалиста управления контрольно-надзорной деятельности. Наш земляк погиб 6 марта 2023-го на 41-м году жизни.

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