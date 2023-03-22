Власти Самары рассказали о возможности повышения стоимости проезда в городском транспорте

Повышение стоимости проезда в транспорте Самары в ближайшее время не планируется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Повышения стоимости проезда в городском транспорте Самары в ближайшее время не планируется. В этом заверил горожан зам. руководителя самарского дептранса Юрий Тапилин в эфире программы «Городская среда» на «Радио КП-Самара».

- Когда возникает тема повышения проезда, эта информация всегда появляется заранее, обсуждается в думе. Не будет такого, что решение принимается тайком, и наутро все проснулись с новыми ценами. В ближайшее время изменение стоимости проезда не планируется, - заверил Юрий Тапилин.

По его словам, спекуляции на тему возможного повышения цен появляются из-за неверного толкования информации о повышении тарифов для расчета субсидий перевозчикам. Эта информация не имеет отношения к стоимости проезда для пассажиров.