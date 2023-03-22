Специалисты работают на месте происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь стало известно о возгорании исторического дома Челышева 22 марта 2023 года. Специалисты рассказали подробности пожара.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, о пожаре на улице Красноармейской стало известно вечером. Прибывшие подразделения установили возгорание на 3 этаже. Огонь перекинулся на кровлю, площадь которой 180 квадратных метров. Объявлен повышенный ранг опасности. Погибших и пострадавших нет.

На данный момент эвакуировано 60 человек, на месте работают 7 звеньев ГДЗС. Для тушения привлекли 76 человек и 24 единицы спецтехники.

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