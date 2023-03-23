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НовостиПроисшествия23 марта 2023 3:49

В Самаре ликвидировали крупный пожар в доходном доме Челышева на улице Красноармейской

Местных жителей эвакуировали
Алена ПРОВКИНА
Пожар ликвидировали утром 23 марта 2023 года

Пожар ликвидировали утром 23 марта 2023 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре поздним вечером, 22 марта, стало известно о возгорании в доходном доме Челышева на улице Красноармейской. Огонь охватил 3 этаж здания и крышу.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, под утро пожар удалось локализовать. Ликвидировали возгорание в 7:24 23 марта 2023 года. Огонь охватил 1400 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Было эвакуировано 60 местных жителей.

Специалисты отмечают, что для тушения привлекли 167 человек и 59 единиц спецтехники. Эвакуированных разместили в школе №12.