Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт в Самарской области 22 марта 2023 года

Сейчас превышающие значения зафиксировали 10 метеостанций. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экстремально-высокие температуры воздуха в Самарской области. Так, в среду, 22 марта 2023 года, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.

Последний раз рекорды были установлены 15 лет назад, а именно в 2007 году. Сейчас превышающие значения зафиксировали 10 метеостанций, в том числе Ч. Вершины (9,5 °C, а было 6,3 °C), АГЛОС (11,4 °C, а было 9,6 °C), К. Черкассы (10,1 °C, а было 7,5 °C), Тольятти (11,6 °C, а был 10,3 °C).

Помимо этого, рекорды установлены также в Сызрани (12,8 °C, а был 9,6 °C), Новодевичье (12,3 °C, а был 7,8 °C), Авангарде (11,4 °C, а был 8 °C), Б. Глушице (11,5 °C, а был 8,8 °C), Безенчук (11,7 °C, а был 9,6 °C), Серноводск (10,3 °C, а был 7,8 °C).

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