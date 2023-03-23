Стали известны сроки старта дорожно-строительной кампании в Самаре в 2023 году

Работы будут выполнены в рамках дорожного нацпроекта Фото: администрация Самары

Стало известно, когда в Самаре начнется обновление улично-дорожной сети. Подрядчики приступят к ремонту в ближайшие дни. Все работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Информацию сообщили в городской администрации.

– Уже в ближайшие дни подрядчики займутся обновлением покрытия в трамвайном междупутье на ряде перекрестков. В их числе – пересечение улиц Клинической и Коммунистической, Пензенской и Владимирской и другие, – рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Сергей Панферов.

В общей сложности в текущем году планируется обновить «картами» более 100 погонных метров покрытия на 42 дорогах Самары. Асфальтобетон появится на участках общей протяженностью 42,7 км. На работы потратят более 1 млрд. рублей.

Отмечается, что на время ремонта дороги полностью перекрывать не будут. Движение будет организовано по свободным полосам.

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