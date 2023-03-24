Минюст РФ признал Светлану Ладу-Русь из Самары иноагентом

Министерство юстиций РФ включило самарского борца с пришельцами в список иностранных агентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 23 марта 2023 года, министерство юстиции РФ обновило реестр лиц, признанных иностранными агентами. В список включили Светлану Ладу-Русь (Пеунову) из Самары, которая предрекала нашествие рептилоидов с планеты Нибиру. Информация размещена на сайте ведомства.

- Светлана Лада-Русь призывала к борьбе с действующей госвластью, выступала против СВО на Украине, формировала негативное отношение к военной службе и госслужбе в целом. Проживает за пределами РФ, - говорится в сообщении Минюста.

Напомним, самарчанка известна как учредитель и советник АНО «Академия развития Светланы Пеуновой» и председатель общероссийской партии «ВОЛЯ» (ликвидирована за экстремистскую деятельность). Кроме того, в 2012 году она участвовала в выборах в президенты РФ. Сейчас Лада-Русь находится в международном розыске. В России она объявлена в федеральный розыск и заочно арестована по обвинению в мошенничестве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал