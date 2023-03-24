В Самаре установили стенд о перекрытии путепровода на ул. Земеца с 15 апреля по 31 октября 2023

Движение по путепроводу планируют перекрыть полностью / Фото: ДТП 163 Самара

В Самаре все-таки полностью перекроют движение по путепроводу на улице Земеца. На участке, где планируется провести капитальный ремонт, установили стенд с соответствующей информацией. Очевидцы поделились фото в соцсетях в пятницу, 24 марта 2023 года.

— В связи с проведением капитального ремонта путепровода 139 км, движение по нему будет полностью перекрыто с 15 апреля по 31 октября 2023 года. Просим заранее выбирать альтернативный маршрут объезда закрытого участка, — написано на информационном стенде.

Там же прилагается схема объезда: улица Земеца — улица Береговая или Заводское шоссе — проспект Кирова — улица Победы — улица Земеца. Местные жители уже предрекают серьезные пробки из-за предстоящего ремонта. Они считают, что перекрытие путепровода приведет к заторам на Заводском шоссе и Кировском мосту.

Напомним, информация о полном ограничении движения на путепроводе по улице Земеца появилась в соцсетях еще на прошлой неделе. Однако тогда власти Самары назвали ее преждевременно и заявили, что окончательное решение пока не принято.

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