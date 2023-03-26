Врач-диетолог посоветовала самарцам отказаться от хлеба и макарон

Цельнозерновыми продуктами лучше заменить обычный хлеб и макароны Фото: Евгений ЕГОРОВ

Белый рис, макароны, хлеб, а также сладкие напитки лучше исключить из рациона в преддверии летнего сезона. Такие советы дала врач-диетолог Анастасия Ефимова.

По мнению специалиста, привычные злаковые лучше заменить на цельнозерновые продукты.

- Не переедайте. Овощей и фруктов должно быть пять порций в день, - цитирует диетолога агентство «Прайм».

Анастасия Ефимова уверена, что здоровое питание поможет не только похудеть, что актуально для многих с наступлением тепла, но и в целом улучшить здоровье.

- Потеря веса всего на два-пять процента от изначального приводит к более низкому артериальному давлению и снижению уровня триглицеридов и глюкозы в крови, - пояснила врач.

При этом специалист поясняет, что лучше не считать количество калорий, а вести дневник питания и прислушиваться к сигналам голода и насыщения.