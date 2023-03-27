Весенняя жара в Самарской области побила рекорд 15-летней давности 26 марта 2023 года

В последний раз самая высокая температура воздуха была зафиксирована в 2008 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весенняя жара в Самарской области продолжает бить температурные рекорды. Синоптики ежедневно фиксируют экстремально-высокие для конца марта температуры. Так, 26 марта 2023 года вновь был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.

Как сообщили в Приволжском УГМС, в прошедшее воскресенье рекордные показатели были зафиксированы на станциях АГЛОС и Авангард. Воздух в этот день прогрелся до +19,6 градусов. В последний раз такое тепло приходило в регион в 2008 году – тогда температура составила 17,8 градусов.

Отметим, что в дальнейшем характер погоды сохранится. Синоптики обещают жителям губернии тепло и дожди.

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