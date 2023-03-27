Самарцы опасаются увеличения пробок из-за перекрытия путепровода на ул. Земеца

Проезд по путепроводу хотят полностью закрыть с 15 апреля по 31 октября 2023 года Фото: Яндекс. Карты

На минувшей неделе на улице Земеца в Самаре установили стенд с информацией о предстоящем полном перекрытии путепровода. Ограничение планируют ввести на время ремонта - с 15 апреля по 31 октября 2023 года. Многих горожан, особенно тех, кто живет или работает в том районе, такой расклад совсем не устраивает. Они считают, что все это вызовет серьезные пробки.

- Зачем полностью перекрывать движение по путепроводу? Да еще так надолго? Проспект Кирова, улица XXII Партсъезда, Заводское шоссе встанут. Кировский мост будет перегружен еще сильнее, - пишут самарцы в соцсетях.

Волнует горожан и что будет с трамваями. Пока информации о том, как они будут ходить на время ремонта путепровода, нет. Не исключено, что их пустят в объезд до Юнгородка.

Есть и те, кто считает, что можно перетерпеть временные неудобства. Ведь путепровод закроют не просто так, а ради ремонта, который призван повысить его безопасность. Правда, некоторые считают, что вместо старого моста уже нужно построить новый, на котором будет хотя бы три полосы от завода «Прогресс» в направлении улицы Победы.

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