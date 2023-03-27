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НовостиПроисшествия27 марта 2023 7:35

«ФОТОН» врезался в ограждение и опрокинулся в Самарской области 26 марта

Водитель доставлен в медицинское учреждение
Ирина СИНЕГУБОВА
Водитель нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части.

Водитель нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 26 марта, в 03:20 в г. Жигулевск Самарской области 53-летний водитель автомашины «ФОТОН» наехал на ограждение и опрокинулся.

— Мужчина ехал по автодороге М-5 «Урал» в сторону г. Тольятти. В ходе движения на 964 км данной автодороги, он нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого автомобилист наехал на металлическое барьерное ограждение, которое находилось справа по ходу движения машины. Транспортное средство опрокинулось.

Напомним, потребовалась помощь спасателей, чтобы освободить зажатого в кабине мужчину. Водитель с травмами был госпитализирован с места происшествия в медицинское учреждение. В каком состоянии он находится, неизвестно. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.

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