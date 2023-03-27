Следственный комитет заинтересовался строительством крематория в Самарской области

Разместить крематорий хотят около села Кривое Озеро. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История по строительством крематория в Самарской области получила продолжение. В ситуацию вмешались следователи – об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

– Проводится доследственная проверка на предмет наличия в действиях сотрудников администрации преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность) при принятии решения о строительстве крематория, – рассказала старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ следственного управления по Самарской области Елена Шкаева.

Напомним, под строительство нового кладбища с крематорием выделена земля возле села Кривое Озеро, входящего в состав сельского поселения Хорошенькое Красноярского района. Между тем местные жители продолжают выражать протесты относительно стройки. В частности, сельчане отмечают, что территорию затапливает во время паводка, и если здесь начать захоронения, то по весне «гробы поплывут».

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