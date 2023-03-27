Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 марта 2023 11:01

Следственный комитет заинтересовался строительством крематория в Самарской области

Следователи проверят законность выделения участка под возведение объекта
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Разместить крематорий хотят около села Кривое Озеро.

Разместить крематорий хотят около села Кривое Озеро.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История по строительством крематория в Самарской области получила продолжение. В ситуацию вмешались следователи – об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

– Проводится доследственная проверка на предмет наличия в действиях сотрудников администрации преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность) при принятии решения о строительстве крематория, – рассказала старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ следственного управления по Самарской области Елена Шкаева.

Напомним, под строительство нового кладбища с крематорием выделена земля возле села Кривое Озеро, входящего в состав сельского поселения Хорошенькое Красноярского района. Между тем местные жители продолжают выражать протесты относительно стройки. В частности, сельчане отмечают, что территорию затапливает во время паводка, и если здесь начать захоронения, то по весне «гробы поплывут».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«По весне гробы поплывут»: следком начал проверку законности выделения участка под кладбище и крематорий около Самары

Следком начал проверку законности выделения участка под крематорий около Самары (подробности)