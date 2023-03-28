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НовостиОбщество28 марта 2023 6:42

Особый противопожарный режим установили в Самарской области с 1 по 20 апреля 2023 года

В это время будет действовать запрет на использование открытого огня
Ирина СИНЕГУБОВА
Также нельзя выжигать сухую травянистую растительность.

Также нельзя выжигать сухую травянистую растительность.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Самарской области в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах установлен особый противопожарный режим. Он будет действовать с 1 по 20 апреля 2023 года. Об этом сообщили в правительстве региона.

В это время будет действовать запрет на использование открытого огня и выжигание сухой травянистой растительности. Помимо этого, если в период особого противопожарного режима наступят 4-5 классы пожарной опасности, то власти вправе ввести ограничение на посещение лесов.

В этом году потепление нагрянуло в Самарскую область рано. Стало известно, что и летнее тепло может прийти раньше срока – уже в апреле 2023 года.

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