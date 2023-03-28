Апелляционный суд запретил ООО «Скиф» строить высотки на ул. Солнечной в Самаре

Споры ведутся из-за участка площадью 11 «квадратов» на ул. Солнечной, 38 Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции запретил ООО «Скиф» строить высотные дома на улице Солнечной в Самаре. Соответствующего решения добилась прокуратура Самарской области. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, разбирательства из-за застройки участка на улице Солнечной начались в 2021 году. Тогда стало известно, что «Скиф» планирует возвести на площадке высотки. Это не понравилось местным жителям – они отмечали, что в районе и без того слишком плотная застройка. Вместо высотки самарцы хотели бы видеть детский сад или парк. Они предложили сменить зонирование участка с Ц-3 на Ц-4с. После публичных слушаний процедура была проведена.

Из-за изменений «Скиф» не мог начать многоэтажную застройку. Тогда компания решила оспорить решение властей. 23 ноября 2022 года Самарский областной суд удовлетворил требования застройщика.

После этого в дело вмешалась прокуратура. Прокурор решил обжаловать решение облсуда в апелляционной инстанции, которая поддержала требования.

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