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НовостиОбщество28 марта 2023 9:28

Стали известны даты и место проведения «ВолгаФеста-2023» в Самаре

Мероприятие откроет летний сезон
Анастасия ФИЛАТОВА
Фестиваль набережных пройдет в Самаре в середине июня 2023 года

Фестиваль набережных пройдет в Самаре в середине июня 2023 года

Фото: Михаил ГУСЕВ

Стало известно, когда и где пройдет традиционный фестиваль набережных в Самаре в этом году. «ВолгаФест-2023», темой которого станет любовь, откроет летний сезон.

- Событие состоится на первой очереди набережной реки Волги (Красноармейский спуск) с 13 по 18 июня 2023 года, - сообщили организаторы мероприятия.

Подготовка к фестивалю уже началась. С 27 марта 2023 года стартовал архитектурный конкурс «Пляжная кабинка». Участникам предстоит представить и опробовать новые идеи и сценарии в архитектуре переодевалок на пляже. Конкурс продлится до 16 апреля 2023 года.

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