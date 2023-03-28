Стало известно, что откроют в Доме с атлантами на ул. Венцека в Самаре после реставрации

После обновления в здании появится новое музейно-выставочное пространство / Фото: cultnaslediesamregion.ru

Дому с атлантами на улице Венцека, 55 в Самаре подарят новую жизнь. После реставрации в здании хотят разместить филиал Самарского областного художественного музея. Директор культурного учреждения Алла Шахматова рассказала, что планируют открыть в особняке Шихобаловых.

– Мы планируем воссоздать здесь историю купечества. Мемориальная часть будет посвящена семье Шихобаловых, основателю нашего музея Константину Головкину, художникам и другим известным людям старой Самары, – поделилась Алла Шахматова в ходе выездного мероприятия комитета по культуре Самарской губернской думы.

Также она рассказала, что в Доме с атлантами хотят организовать музей Востока, где разместят экспонаты из коллекции Альфреда фон Вакано. Это будут уникальные предметы. Первый этаж здания отдадут под выставочные пространства. Фигуры атлантов – главные символы особняка – будут встречать гостей в одном из залов.

Напомним, особняк Шихобаловых реставрируют с 2016 года. К настоящему времени работы выполнены на 60%. Ранее «КП-Самара» писала, что мешает закончить восстановление старинного здания.

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