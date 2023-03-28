Власти рассказали, что будет с МФЦ после продажи здания на Московском шоссе в Самаре

Постройку и участок под ней продают за 180 млн рублей Фото: Яндекс. Карты

Власти Самары прокомментировали ситуацию с продажей здания МФЦ на Московском шоссе. Информация появилась на днях и обеспокоила жителей. В частности, горожане интересовались, куда в дальнейшем переедет многофункциональный центр. Ответ на этот вопрос дали в мэрии.

– МФЦ городского округа Самара арендует помещение в данном здании. В случае продажи у него просто сменится арендодатель, а сам центр продолжит располагаться по привычному всем адресу, – пояснили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, объект продают за 180 млн. рублей. В эту сумму входит здание площадью 2 113,7 кв. м и земельный участок в 6 950 кв. м. По информации собственника, с федеральным арендатором заключен долгосрочный договор аренды.

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