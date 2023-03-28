В Самаре местные жители рассказали о годовой яме на улице Рыльской

Участок до сих пор в плачевном состоянии. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители рассказали о ямах на улице Рыльской еще в прошлом году. Участок до сих пор не привели в порядок.

Ранее горожане сообщали о коммунальной аварии. В Промышленном районе сотрудники организации разрыли несколько ям и не поставили ограждений. Двор находился в ужасном состоянии несколько дней. По словам очевидцев, после сообщения в социальных сетях участок планировали привести в порядок, но прошел год и ничего не изменилось.

- Снег растаял и начался апокалипсис, - сообщают местные жители.

Жильцы надеются, что в скором времени им вновь удастся добираться до дома не по разрытым дорогам и глубоким ямам.

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