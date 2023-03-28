Самарцы рассказали, что не могут пройти с коляской по дорожкам на улице Ново-Садовой

По участку сложно пройти. Фото: "Честная Самара"
В Самаре местные жители показали, как выглядят дорожки во дворах на улице Ново-Садовой. Горожане не могут пройти с колясками.
Судя по опубликованным кадрам, ямы заложили щебенкой и засыпали землей. Пользователи отмечают, что асфальт перед этим не подготавливали и теперь участок неровный.
- Ямы кое-как засыпали щебенкой и землей, - сообщают пользователи в социальных сетях.
Напомним, местные жители также рассказали о годовой яме на улице Рыльской. Дефекты обещали устранить еще в 2022 году, но ничего не произошло.
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