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НовостиОбщество28 марта 2023 14:54

Самарцы рассказали, что не могут пройти с коляской по дорожкам на улице Ново-Садовой

Горожане опубликовали кадры
Алена ПРОВКИНА
По участку сложно пройти. Фото: "Честная Самара"

По участку сложно пройти. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители показали, как выглядят дорожки во дворах на улице Ново-Садовой. Горожане не могут пройти с колясками.

Судя по опубликованным кадрам, ямы заложили щебенкой и засыпали землей. Пользователи отмечают, что асфальт перед этим не подготавливали и теперь участок неровный.

- Ямы кое-как засыпали щебенкой и землей, - сообщают пользователи в социальных сетях.

Напомним, местные жители также рассказали о годовой яме на улице Рыльской. Дефекты обещали устранить еще в 2022 году, но ничего не произошло.

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