Жители Самарской области показали километровую пробку на трассе М-5 «Урал»

Причина пробки пока неизвестна. Фото: t.me/tltvip

В Самарской области автолюбители показали многокилометровую пробку на трассе М-5 «Урал». Горожане опубликовали кадры в социальных сетях.

Судя по видео, машины встали в длинную пробку по направлению в сторону города Сызрань. В комментариях пользователи задумываются о разных версиях образования транспортного затора. Некоторые считают, что виной всему очередная авария, другие же полагают, что пробка появилась из-за дорожных дефектов и тумана, который накрыл регион ранним утром.

Пока неизвестно из-за чего машины попали в пробку. Напомним, горожане также рассказали о дефектах на дорогах по улице Ново-Садовой.

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