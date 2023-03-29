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НовостиОбщество29 марта 2023 6:59

Самарские полицейские проводят проверку по факту драки в трамвае №22

Правоохранители устанавливают участников конфликта
Алена ПРОВКИНА
Полицейские проводят проверку

Полицейские проводят проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре поздним вечером 28 марта произошла кровавая драка в трамвае №22. Очевидцы опубликовали кадры в социальных сетях.

Оказалось, пьяный пассажир не собирался оплачивать проезд. После очередной просьбы кондуктора мужчина распустил руки. Сотрудник трамвая «дал сдачи» буйному пассажиру. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, кондуктор обратился за помощью в полицию. Правоохранители устанавливают участников конфликта и его свидетелей.

Напомним, ТТУ прокомментировали ситуацию. Представители управления отметили, что две девушки стали свидетелями драки и готовы дать показания полиции.

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