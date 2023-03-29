В Самарской области с начала 2023 года произошло более 50 природных пожаров

Причина возгораний – неконтролируемый пал сухой травы Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области начались первые в этом году природные пожары. С начала 2023 года в регионе зафиксировано 51 возгорание. Информацию сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

– Общая площадь пожаров составила 1,2981 Га. С начала недели произошло 20 природных пожаров на общей площади менее 1 га. Причина возгораний – неконтролируемый пал сухой травы, – рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Лидером по числу пожаров стал Ставропольский район – туда пожарные службы выезжали четыре раза. В Чапаевске, Сызрани, Самаре и Красноярском районе зарегистрировано по два возгорания, в Жигулевске, Безенчукском, Волжском, Пестравском, Кинельском, Сергиевском, Хворостянском, Борском районах – по одному.

Напомним, с 1 апреля в Самарской области начнет действовать противопожарный режим. В это время будет запрещено использовать открытый огонь. Не исключено, что жителям также запретят посещать леса.

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