В Тольятти загорелся металлический ангар 29 марта 2023 года

На месте происшествия работали пожарные службы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в среду, 29 марта 2023 года, в Тольятти произошло ЧП. В Комсомольском районе загорелся металлический ангар. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Вспыхнувший объект расположен на улице Никонова, 43С. Информация о происшествии поступила на пульт в 17:30. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения выяснили, что огонь охватил участок площадью 400 квадратных метров.

На месте возгорания работали 69 человек, было задействовано 25 единиц техники. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Самарской области с начала 2023 года произошло более 50 природных пожаров. Возгорания начались из-за пала сухой травы.

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