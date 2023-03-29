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НовостиОбщество29 марта 2023 15:01

В Самаре у жителей нескольких домов забрали квартиры из-за строительства метро

По данным минстроя, изъять планируется свыше полутора сотни объектов недвижимости
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Завершить строительство станции планируется в 2024 году

Завершить строительство станции планируется в 2024 году

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре у жителей нескольких домов забрали квартиры. Речь идет о жилых зданиях, попавших в зону строительства новой станции метро «Театральная». Информацию сообщили в региональном министерстве строительства.

– Всего планируется изъять более полутора сотни объектов недвижимости, находящихся в собственности. Сейчас к изъятию из муниципального жилищного фонда администрацией Самары согласовано более 70 жилых помещений, – информируют в Минстрое.

Напомним, новая станция завершит первую линию самарского метро. Как ранее сообщал руководитель подрядной организации Вячеслав Сонин, в январе 2024 года компания планирует завершить обустройство двух тоннелей, в марте достроить станцию и выйти на пусконаладочные работы. При таком режиме первый поезд по «Театральной» пройдет уже в октябре следующего года.

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