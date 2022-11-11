«Жилье родных - не наше жилье»: в Самаре жители изымаемых из-за метро домов пожаловались, что не могут получить обещанную выплату

Из-за строительства метро многие жилые помещения будут расселены и изъяты у собственников. Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

В Самаре продолжаются непростые разбирательства между властями и жителями домов, попавших под расселение и изъятие из-за строительства метро «Театральная». Люди жалуются на невысокие, гораздо ниже рыночных, расценки, по которым оценили их изымаемое жилье. Чтобы решить ситуацию, в Самарской области приняли закон о дополнительной соцвыплате тем жильцам, которые из-за строительства метро лишаются единственного жилья. Казалось бы, вопрос решен. Однако люди пожаловались, что не могут получить обещанную выплату. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности.

«Матери не дают выплату из-за доли взрослой дочери в другой квартире»

Жителям дома на ул.Галактионовской, 153 не повезло вдвойне. Сначала после земляных работ около фундамента рухнула стена крепкого кирпичного трехэтажного здания и люди на два года отправились на временные квартиры из маневренного муниципального фонда. А потом дом и вовсе угодил в зону строительства метро и жителей огорошили – квартиры будут изымать, взамен собственники получат компенсации, и квартиросъемщики муниципального жилья – новые квадратные метры в другом месте.

- Оценку провели по цене в 43 тысячи рублей за квадратный метр в доме рядом с площадью Куйбышева, - рассказала журналисту «КП-Самара» жительница дома на ул.Галактионовской, 153 Снежана Опарина. – Обещали социальную выплату около 2,1 млн рублей. Это однокомнатная квартире в Кошелеве или на Безымянке. Но оказалось, что получить эту выплату могут далеко не все.

Валентина Шведова прожила в доме на Галактионовской, 153 много лет. Жилье – две комнаты в коммуналке - у нее и дочери Оксаны было в собственности. Дочь давно уехала в Москву, у нее там своя семья. И четверть доли столичной квартиры в собственности.

- И теперь из-за этой четверти доли в собственности у взрослой, живущей отдельно дочери Валентине отказывают в получении социальной выплаты. Говорят – мол, она положена, только если изымают единственное для собственника и членов его семьи жилье, - говорит Снежана Опарина. – Соседка в отчаянии, говорит, что ей просто некуда идти. Ведь жилье взрослых детей - это не наше жилье.

«Говорят – приспособитесь, везде люди живут»

В аналогичную ситуацию попала еще одна жительница дома на Галактионовской, 153. Елена Аржанова. У нее двое взрослых детей – дочь-инвалид и сын. У сына давно отдельная семья и двое маленьких детей. Недавно мужчина купил квартиру в ипотеку, чтобы жить отдельно.

- И теперь из-за этой ипотечной квартиры сына мать и сестра не имеют право на соцвыплату, - рассказывает Снежана Опарина. - За четырехкомнатную квартиру в центре города Аржановым насчитали компенсацию всего в три миллиона рублей. Им теперь ехать в ипотечную квартиру к молодой семье? А тех, кто снимал муниципальное жилье, вообще ни о чем не спрашивают. Для нас закупают квартиры на окраине. А ведь у многих дети, например, в школу здесь ходят. Пытаемся спорить, нам говорят – приспособитесь, везде люди живут…

Жители расселяемых домов записали видеообращение к губернатору Дмитрию Азарову, Президенту РФ Владимиру Путину и другим должностным лицам. Также жители записались на прием в приемную Президента РФ к Уполномоченному по правам человека. Заинтересовались ситуацией и Следственном управлении СК РФ по Самарской области. По факту опубликованной в соцсетях информации здесь 11 ноября 2022 года возбудили уголовное дело по факту нарушения прав собственников жилых помещений при строительстве станции метро.

«В случае несогласия вправе обратиться в суд»

В региональном минстрое в ответ на запрос журналиста «КП-Самара» сообщили, что по состоянию на 9 ноября 2022 года полностью изъят 41 объект недвижимого имущества (в том числе нежилые объекты). Еще 11 объектов изъяты частично (доли в них). В минстрое пояснили, какие действия они собираются предпринять.

- В соответствии с Земельным кодексом РФ правообладателю в течение 90 дней с момента получения проекта соглашения об изъятии имущества для государственных нужд необходимо его подписать либо предоставить в министерство предложения об изменении условий соглашения, - пояснили в минстрое. – В случае отсутствия консенсуса правобладатель вправе обратиться в суд. В случае непредоставления по истечении 90 дней подписанного соглашения министерством будут предприняты действия по изъятию жилых помещений в судебном порядке.

Также в минстрое пояснили, кто имеет право на получение социальной выплаты в случае изъятия жилья для государственных нужд.

- Это собственники изымаемого жилья в случае, если указанное жилье является единственным и площадь его не превышает 33 квадратных метра либо стоимость его выкупа ниже 70 078 рублей за квадратный метр, - сообщили в ведомстве журналисту «КП-Самара». - Под единственным жильем понимается жилое помещение, которое являлось для получателя и членов его семьи единственным для постоянного проживания на дату утверждения проекта планировки территории для размещения объекта, для которого изымается жилое помещение.

Также в минстрое сообщили, что собственники изымаемых из-за строительства метро квартир подали в суд 25 исковых заявлений о несогласии с размером возмещения за их жилье.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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